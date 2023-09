Frango de Bono trama Jorge Jesus e Al Hilal tem liderança em risco

O Al Hilal empatou esta quinta-feira a um golo na visita ao reduto do penúltimo colocado Damak, em jogo da jornada 7 da Liga saudita, e pode perder a liderança do campeonato caso os mais diretos rivais consigam vencer nesta ronda.Um resultado inesperado para a equipa de Jorge Jesus, que apesar de ter dominado acabou por não conseguir encontrar o caminho para a vitória, muito por culpa de um erro do guarda-redes Bono, que aos 68' comprometeu bastante num livre de Nicolae Stanciu e permitiu nesse momento o golo do empate do Damak. De pouco valeria o de Malcom, marcado logo aos 9'. Além do avançado brasileiro ex-Zenit, jogaram também Koulibaly, Neymar, Milinkovic-Savic, Mitrovic e Ruben Neves (este último lançado do banco ao intervalo).Nos outros dois encontros à mesma hora, o Al Taawon bateu o Al Raed por 2-1, num jogo no qual o guarda-redes português André Moreira foi titular na formação derrotada; ao passo que o Al Ittifaq de Steven Gerrard levou a melhor num jogo louco diante do Al Tai, com triunfo por 4-3. Bernard Mensah, ex-V. Guimarães, fez os três golos do Al Tai, mas a equipa do técnico inglês conseguiria triunfar, com dois golos de Georginio Wijnaldum e Moussa Dembélé.