Golo de Cristiano Ronaldo salva Al Nassr na Taça dos Clubes Campeões Árabes

O Al Nassr apurou-se esta quinta-feira para a próxima ronda da Taça dos Clubes Campeões Árabes e bem pode agradecer a Cristiano Ronaldo. Diante do Zamalek, o emblema egípcio que teve Shikabala a titular, o clube saudita esteve a perder a partir dos 53 minutos, com um golo de penálti de Zizo, mas acabou por conseguir chegar à igualdade graças a um tento de Cristiano Ronaldo, aos 86 minutos.Neste jogo, Luís Castro fez alinhar os reforços Alex Telles, Marcelo Brozovic e Seko Fofana, ao passo que Sadio Mané se estreou saído do banco, aos 46 minutos.Com este resultado, o Al Nassr chega aos 5 pontos e apura-se como segundo colocado no Grupo C, atrás do Al Shabab, que bateu esta tarde o Monastir, por 1-0. Na próxima ronda, a equipa comandada por Luís Castro vai defrontar os marroquinos do Raja Casablanca, no domingo.