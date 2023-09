Há mais um nome sonante na Arábia: Wijnaldum é reforço do Al-Ettifaq

Georginio Wijnaldum, médio internacional holandês de 32 anos, foi este sábado oficializado como reforço do Al-Ettifaq, atual 5.º classificado do campeonato da Arábia Saudita.Vencedor de uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes, o centro-campista prepara-se para ter a primeira experiência da carreira fora de um campeonato de topo da Europa, depois de passagens pela Holanda (Sparta Roterdão, Feyenoord e PSV Eindhoven), Inglaterra (Newcastle e Liverpool), França (PSG) e Itália (AS Roma).Em comunicado publicado no seu site oficial, o PSG informou apenas que a transferência se deu a título definitivo, sem avançar com mais pormenores.Recorde-se que o mercado de transferências na Arábia Saudita só termina a 7 de setembro, pelo que, até lá, poderão existir mais novidades.