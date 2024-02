Hazard discorda de Ronaldo sobre nível do campeonato saudita: «Não é melhor que o francês»

Cristiano Ronaldo considerou na cerimónia de entrega dos 'Globe Soccer Awards' que a Liga Saudita "não é pior do que o campeonato francês", mas Eden Hazard discorda. O craque português, que representa o Al Naasr, explicou que na Ligue 1 há apenas "duas ou três equipas com um bom nível" só que o antigo futebolista belga, que pendurou as chuteiras em outubro do ano passado, não acredita que assim seja.



"Não concordo com ele, mas é só uma opinião", disse Hazard no podcast de John Obi Mikel. "Se olhares para a liga saudita, vês que têm grandes jogadores, mas não têm grandes equipas. Em França podem não ter tantos nomes, mas têm grandes equipas. Tenho a certeza que uma equipa da Ligue 1 que jogasse contra uma saudita ganharia. Talvez não fosse fácil, mas o nível em França é bom. Acompanho o campeonato e sei que há talento."



Depois, Hazard foi questionado sobre o eterno debate sobre Messi vs Ronaldo. "Para mim Messi é o melhor quando se fala de futebol. As pessoas têm opiniões diferentes, o Ronaldo é o melhor no que toca a marcar golos e a conquistar troféus para a equipa. Este tipo... Olhem para ele, tem 39 anos e marca aos 50 golos! No entanto, gosto mais do estilo do Messi a jogar. Mas para mim o maior é Zidane."