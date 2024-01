Henderson está "desesperado" por voltar à Premier League: até abdica do salário milionário

Contratado pelo Al Ettifaq no verão, a experiência de Jordan Henderson na liga saudita parece não estar a convencer o médio inglês.





De acordo com a imprensa britânica, o antigo capitão do Liverpool está “desesperado” por regressar à Premier League, estando disposto a abdicar do salário milionário, que lhe garante cerca de 800 mil euros semanais.Além de ter de se adaptar a um estilo de vida diferente, a luta contra o calor e a humidade, bem como a baixa assistência nos jogos (7.800 espetadores num estádio com capacidade para 35 mil pessoas) tornou a estadia do jogador na Arábia Saudita numa "experiência pouco inspiradora", segundo escreve o 'Daily Mail'.Muito criticado quando aceitou a proposta do Al Ettifaq - que pagou 15 milhões de euros pela contratação –, Henderson, de 33 anos, poderá ter no Chelsea um possível destino.O futuro de Steven Gerrard, treinador do clube saudita, está também em causa, face à queda da equipa para o 8.º lugar.