Imbróglio com Jota pode sofrer reviravolta

A situação do português Jota no Al Ittihad parece ter sofrido uma nova reviravolta. De acordo com a imprensa saudita, o avançado, afinal, deverá constar da lista de oito estrangeiros que o clube orientado por Nuno Espírito Santo está autorizado a inscrever na liga saudita e será o guardião brasileiro Marcelo Grohe a ficar de fora.

Contratado ao Celtic no mercado de verão, o português viu a situação complicar-se com a chegada do central Luiz Felipe (ex-Betis), já que o Al Ittihad passou a contar com mais dois estrangeiros do que o regulamente permite. Se a saída do egípcio Hegazy era quase uma certeza, o outro nome a ser cortado levantava dúvidas e, para surpresa de muitos, a imprensa local avançou que seria Jota o preterido para cumprir a quota. O luso esteve perto de ser cedido ao Al Rayyan (Qatar), ou ao Fenerbahçe (Turquia), mas o negócio não se materializou e pode mesmo ficar no Al Ittihad.

A chegada do saudita Abdullah Al-Mayouf (ex-Al Hilal) para a baliza parece ter convencido Nuno Espírito Santo a descartar o brasileiro Marcelo Grohe, reabrindo a vaga para Jota. A lista final tem de ser entregue até sexta-feira e só aí se confirmará se o português consta entre os oitos estrangeiros, ao lado de Benzema, Kanté, Fabinho, Luiz Felipe, Romarinho, Igor Coronado e Hamdallah.