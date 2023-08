Jesus: «Estamos em processo de contratar um jogador da envergadura de Ronaldo ou Benzema»

Jorge Jesus mostrou-se satisfeito pela vitória sobre o Al Ittihad, por 3-1 , considerando que o triunfo foi justo perante aquilo que o seu Al Hilal fez esta noite. Por outro lado, JJ revelou que o clube por si orientado está perto de fechar uma contratação ao nível de Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema."Os nossos adversários têm o Cristiano Ronaldo, Firmino, Benzema... Estamos em processo de contratação de um jogador desta envergadura para a equipa e tenho a certeza de que o presidente vai conseguir isso", disse o treinador português, que voltou a insistir na necessidade do Al Hilal em contratar mais um homem para o ataque.Nessa posição, JJ elogia a ação de Michael, avançado que conhece dos tempos de Flamengo. "É um jogador com capacidades diferenciadas e capaz de fazer a diferença".Quanto à partida, o técnico não tem dúvidas. "Fizemos um jogo dentro daquilo que tem sido este torneio, a melhorar a cada jogo. Contra boa equipa, o campeão saudita, com grandes jogadores. Mas fomos uma equipa muito bem organizada, muito forte no contra-golpe. Vencemos com todo o mérito e justiça", declarou o técnico português.