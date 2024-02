João Mota é o novo treinador do Al-Jabalain

João Mota assumiu o comando técnico do Al-Jabalain, emblema que atua na segunda divisão do futebol saudita. O treinador português, de 57 anos, chega com o objetivo de devolver o emblema da cidade de Hail ao principal escalão tendo, para já, conquistado uma vitória e um empate em dois jogos disputados.

Anteriormente, João Mota orientava o Al-Hussein, da Jordânia, onde era líder invicto do principal campeonato, com 8 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, somando dez vitórias e um empate, com um saldo de 24 golos marcados e apenas 2 sofridos, registando o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato até ao momento.

Este é o segundo projeto do treinador português na Arábia Saudita. A primeira aventura do técnico no país foi ao comando da seleção sub-20 na temporada 2019/2020.

João Mota começou a sua carreira profissional como treinador no Farense em 2011/2012 e desde então dividiu o seu percurso, sobretudo entre Brasil, África e o Médio Oriente.

O Al-Jabalain ocupa atualmente o 2.º lugar da segunda divisão da Arábia Saudita, com 40 pontos, a quatro do líder Al-Qadisiya.



Autor: S.R.

