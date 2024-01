Jordan Henderson jogou meio ano no Al-Ettifaq mas deixa Arábia Saudita sem ganhar um tostão

Em julho, depois de sentir que a sua passagem pelo Liverpool devia chegar ao final, Jordan Henderson deixou-se seduzir pelo apelo saudita e pelos seus milhões, assinando um contrato de três temporadas com o Al-Ettifaq no qual teria direito a um chorudo salário semanal de 400 mil euros. Contudo, ao fim de apenas seis meses, o médio inglês fartou-se da vida na Arábia Saudita e está a um passo de voltar à Europa (para jogar no Ajax)... e sem sequer receber um cêntimo.A história é esta quarta-feira revelada pelo 'Telegraph', que dá conta da decisão do médio de 33 anos de, no momento da assinatura do contrato com os sauditas, pedir para adiar o pagamento dos seus salários para uma data posterior, de forma a não ser penalizado do ponto de vista fiscal na Grã-Bretanha. Uma decisão que na altura parecia inteligente (e lucrativa!), mas que agora se acaba por virar contra o jogador. Segundo o 'Telegraph Sport', Henderson estará convencido de que jogou meio ano na Arábia Saudita e não receberá qualquer verba relativa a esse período. Feitas as contas, Henderson teria direito a uma verba próxima dos 9 milhões de euros.De acordo com o referido jornal, a decisão inicial teria essencialmente a ver com a vontade do jogador em continuar a ter o estatuto de contribuinte na Grã-Bretanha, o que lhe permitiria manter os mesmos benefícios atuais. Caso deduzisse o salário saudita no seu país natal, o médio seria fortemente penalizado, algo que terá tentado evitar com esta estratégia. A ideia, escreve o 'Telegraph', era adiar o pagamento dessa verba para o final de carreira, possivelmente quando se retirasse da seleção inglesa.