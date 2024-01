Jorge Jesus afasta regresso: «Claro que sinto falta do meu país, mas Portugal está muito confuso»

De partida para a Arábia Saudita, depois de um período de pausa competitiva que passou em Portugal, Jorge Jesus fez um balanço desta sua segunda passagem pelo futebol árabe até ao momento, projetou o que aí vem e, também abordou a sua relação com Cristiano Ronaldo e Neymar."Está a correr bem, melhor é impossível! Mas ainda falta metade do campeonato, estão pela frente quinze jornadas com muitos pontos para conquistar. É verdade que nunca tive 20 jogos consecutivos sempre a ganhar, mas ainda não ganhámos nada. O campeonato parou seis semanas para a Taça da Ásia e não é bom para quem vai à frente. O nosso rival, o Al-Nassr, possui também muita qualidade, portanto vai ser passo a passo. Estamos nos oitavos de final da Champions Asiática, somos líderes do campeonato, chegámos aos quartos-de-final da Taça, ou seja, encontramo-nos nas frentes todas. Mas atenção: já me habituei a ganhar tudo, como também já me habituei a perder", afirmou JJ, que comanda um Al Hilal líder do campeonato com 53 pontos, mais 7 do que a equipa de Cristiano Ronaldo, Luís Castro e de Otávio, o Al Nassr.Uma Liga que o técnico não tem dúvidas em elogiar. "É muito forte, todas as equipas têm jogadores estrangeiros com imenso talento e essas mesmas equipas têm a potencialidade de jogar em qualquer campeonato", garantiu.Jorge Jesus abordou ainda a sua relação com Cristiano Ronaldo e a possibilidade de voltar a Portugal. "Cristiano Ronaldo é um exemplo. É o símbolo de Portugal. Na Arábia Saudita não há paralelo. Tem 38 anos e continua com grande paixão pelo jogo. Em relação a voltar a Portugal, claro que sinto falta do meu país, sou 100 por cento português. Mas Portugal está muito confuso. Não vou entrar em questões políticas, mas não pretendo neste momento voltar a Portugal. No que diz respeito à Europa, acho difícil, porque o futuro dos melhores jogadores e treinadores é na Arábia Saudita. O motivo? Não sei. O que sei é que ninguém vai querer sair da Arábia Saudita", vincou o amadorense.Já sobre o brasileiro Neymar, que surpreendeu o Mundo com a sua vinda para a Arábia Saudita, o técnico português lamentou o seu azar. "Não tive sorte nenhuma com o Neymar. Trabalhei com ele apenas um mês e meio e notei logo que é um jogador fora do normal. Perdemos qualidade ofensivamente. Enquanto pessoa é um miúdo fácil de liderar, muito doce, compreensivo, surpreendeu-me pela positiva. Mas o Neymar é o contrário do Ronaldo. Enquanto o Ronaldo tem paixão pelo futebol, o Neymar coloca outras coisas da vida privada à frente" salientou.Por último, Jesus comentou que a Arábia não é aquilo que os portugueses pensam. Referiu que é um país seguro e que vai crescer. "A Arábia Saudita não é aquilo que os portugueses pensam. Em Portugal pensa-se que na Arábia não há liberdade nenhuma e que as mulheres andam todas tapadas, mas não é verdade! É um país muito seguro e cada vez mais vai ser uma potência muito forte. Quem vai a Riade, vai dizer que isto cresce como cogumelos (risos) ", finalizou o treinador do Al Hilal.