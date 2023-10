Jorge Jesus dá permissão a Neymar para viajar ao Brasil após nascimento da filha

Neymar abandonou esta sexta-feira a concentração do Al Hilal, que amanhã (sábado) defronta o Al Akhdoud em jogo da 9.ª jornada do campeonato saudita, e contou com a permissão de Jorge Jesus para fazê-lo.

O extremo brasileiro regressou hoje ao seu país para conhecer Mavie, filha que nasceu na última madrugada. "O treinador Jorge Jesus deu permissão a Neymar para viajar para o seu país devido à sua menina recém-nascida", pode ler-se na nota publicada hoje pelo Al Hilal.

Com esta viagem ao Brasil, Neymar está naturalmente de fora das opções do técnico português para o duelo de amanhã, agendado para as 16 horas de Lisboa. Em caso de triunfo, a formação de Riade poderá reassumir a liderança isolada do campeonato, que neste momento pertence ao Al Taawon.

Mavie é a segunda filha de Neymar, que é também pai de Davi Lucca, de 12 anos.