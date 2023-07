Jorge Jesus dispensa Marega do estágio de pré-temporada do Al Hilal

Jorge Jesus dispensou Moussa Marega, ex-jogador do FC Porto, do estágio de pré-temporada do Al-Hilal, dando permissão ao avançado para regressar a Riade para prosseguir com a sua preparação para a nova época.

"O treinador Jorge Jesus decidiu dar permissão a Moussa Marega para deixar a concentração na Áustria e regressar a Riade por decisão técnica, para completar o seu programa de treinos no clube", pode ler-se numa nota publicada pelo clube nas redes sociais.

O Al Hilal encontra-se a estagiar na Áustria, onde ontem [sábado] goleou os locais do SC Lanskron, por 6-0, sessão onde o franco-maliano não esteve presente.

Na última temporada, Moussa Marega foi uma das figuras do Al Hilal, apontando nove golos e duas assistências em 32 jogos realizados. Na primeira época pelo emblema de Riade (2021/22), o ponta-de-lança marcou 16 golos e assinou cinco assistências em 43 partidas.