Jorge Jesus: «Espero que o estado do relvado ajude as duas equipas a proporcionarem um bom espetáculo»

O Al Hilal de Jorge Jesus já está no Irão para defrontar hoje (17 horas) o Nassaji Mazandaran. Depois do empate (1-1) na primeira jornada com a equipa do Navbahor Namangan, do Usbequistão, que deu origem a muitas críticas, a vitória é o único resultado que interessa. "Estamos cientes da vontade enorme do nosso adversário, mas queremos tirar partido disso, mostrando a habilidade dos nossos jogadores. O Al Hilal tem uma grande história nesta competição e queremos dar-lhe continuidade", salientou o técnico português. O estado do relvado do estádio Azadi preocupa, sobretudo depois de ter sido divulgado nas redes sociais um vídeo onde se percebe as deficiências do tapete. "Isso não é possível", escreveu um estupefacto Neymar. Já Jesus foi claro: "Espero que o estado do relvado ajude as duas equipas a proporcionarem um bom espetáculo".