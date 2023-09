Jorge Jesus explica ausência de Neymar e garante: «Temos uma relação forte»

Depois da tomada de posição pública de Neymar , também Jorge Jesus abordou esta segunda-feira o suposto desentendimento com o avançado brasileiro. Após o triunfo sobre o Al Jabalain , num jogo da Taça do Rei no qual o craque não jogou, JJ explicou essa mesma ausência e deixou uma garantia."O Neymar não jogou porque não estava apto. Tenho uma relação forte com ele", explicou o técnico luso, que em seguida deixou claro confiar na evolução de forma do internacional brasileiro. "O Neymar ficará bem quando voltar ao seu nível e, com a sua contribuição, mostraremos a nossa eficácia ofensiva."