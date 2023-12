Jorge Jesus faz história no Al Hilal com vitória sobre o Al Nassr: números impressionam

Jorge Jesus entrou esta sexta-feira para a história do Al Hilal ao tornar-se o primeiro treinador a levar o clube de Riade a uma sequência de 14 vitórias consecutivas, período no qual a equipa registou uns impressionantes 42 golos marcados e apenas um sofrido.

Este número recorde diz respeito a todas as competições e foi, logo após o triunfo (3-0) sobre o Al Nassr no dérbi de Riade, lembrado pelo clube nas redes sociais. "A série mais longa de sempre de vitórias da história do Al Hilal. O mestre da tática faz história com 14 vitórias", pode ler-se na mensagem que surge acompanhada por uma imagem onde o treinador português surge sentado num cadeirão azul.