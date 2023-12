Jorge Jesus: «E se o Al Nassr não tivesse o Ronaldo?»

Jorge Jesus não teve dúvidas em afirmar que a vitóriado Al Hilal sobre o Al Nassr foi justa e que a sua equipa até poderia ter construído um resultado mais confortável, soltando também umas tiradas... fiéis ao seu estilo."Fomos melhores desde o início ao fim. Podíamos ter marcado cinco golos. Temos uma arma poderosa, que é rápida transição da defesa para o ataque. Estamos felizes com a vitória, mas não conquistámos nada até agora. São apenas três pontos... nada mais. Ainda há muitos obstáculos pela frente e o nível de competitividade da liga é muito alto", disse o técnico do Al Hilal, acrescentando."Gostaria de fazer uma pergunta. E se as estrelas das outras equipas estivessem ausentes por lesão como nós estamos sem o Neymar? Sentimos falta dele, mas não fomos afetados como grupo e continuamos a conquistar vitórias. Sentimos falta do Neymar pelo nome e a qualidade que tem, mas a ausência dele não nos afetou. E se o Al Nassr não tivesse o Ronaldo ou o Al Ittihad o Benzema? Ou o Al-Ahli sem o Mahrez?", questionou, realçando que existe a possibilidade de o clube ir ao mercado para encontrar um substituto para o internacional brasileiro, que continua a recuperar de uma grave lesão.