Jorge Jesus perto de se tornar o selecionador mais bem pago do mundo: os valores em cima da mesa

Livre no mercado desde o dia 11 de junho, altura em que anunciou a saída do comando técnico do Fenerbahçe logo após conquistar a Taça da Turquia, Jorge Jesus poderá estar muito perto de se tornar no selecionador mais bem pago do mundo. A informação é adiantada esta quinta-feira pelo portal brasileiro 'UOL Esporte', afirmando que o treinador português deverá assinar nos próximos dias um contrato com a federação saudita para assumir o comando da seleção da Arábia Saudita até ao Mundial de 2026.

De acordo com esta fonte, o acordo entre Jorge Jesus e a Arábia Saudita torná-lo-á no selecionador mais bem pago do mundo, com um salário anual na ordem dos 10 milhões de euros, deixando assim para trás Hansi Flick. O atual selecionador da Alemanha aufere cerca de 6,5 milhões de euros por ano.

Esta proposta do futebol saudita colocará ainda Jorge Jesus no top-10 dos treinadores mais bem pagos do mundo, ficando muito próximo do valor que Carlo Ancelotti, próximo selecionador do Brasil e atual treinador do Real Madrid, recebe em Espanha (11 milhões de euros por temporada). Jorge Jesus terá um aumento de três milhões de euros em relação ao que auferia no comando do Fenerbahçe (7 milhões de euros anuais), como adianta ainda o 'UOL'.