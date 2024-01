Jorge Jesus quer levar Raphaël Guerreiro para o Al Hilal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Hilal, comandado por Jorge Jesus e onde atua o médio centro Rúben Neves, pretende assegurar a contratação de um defesa esquerdo e o internacional português Raphaël Guerreiro é uma das prioridades. Segundo os franceses do L’Équipe, o emblema que lidera o campeonato da Arábia Saudita já terá iniciado contactos exploratórios com o intuito de assegurar os serviços do lateral de 30 anos.

Guerreiro assinou com o Bayern no início desta temporada e tem contrato até junho de 2026, mas tem sido assolado por muitos problemas físicos, tendo participado em apenas 8 jogos (392 minutos) ao serviço do campeão germânico – tem um golo marcado na Bundesliga, frente ao Heidenheim.

Contudo, o português não é o único nome forte em cima da mesa: o gigante de Riade tem a mira também apontada a Lucas Digne. O internacional francês de 30 anos é titular do Aston Villa, atual segundo classificado da Liga inglesa.