Jorge Jesus recebe reforço Renan Lodi no Al Hilal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Hilal contratou o defesa internacional brasileiro Renan Lodi, que alinhava no Marselha, anunciou esta quarta-feira o clube treinado pelo português Jorge Jesus, que lidera a liga da Arábia Saudita.

O lateral esquerdo, de 25 anos, assinou contrato com o Al Hilal por três épocas e meia, até ao fim da temporada 2026/27, informou o clube saudita, depois de ter permanecido apenas seis meses no Marselha, pelo qual disputou 23 jogos.

Lodi, que começou a carreira no Athletico Paranaense, conta ainda no currículo com passagens por Atlético de Madrid e Nottingham Forest.

O Al Hilal, no qual Renan Lodi encontrará o médio internacional português Rúben Neves, lidera o campeonato da Arábia Saudita de forma destacada, com sete pontos de vantagem sobre o Al Nassr, equipa dos internacionais lusos Otávio e Cristiano Ronaldo, que ocupa o segundo lugar.