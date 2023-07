Jorge Jesus triunfa na apresentação do Al Hilal

O Al Hilal de Jorge Jesus apresentou-se ontem aos adeptos com uma vitória (4-2) sobre o Kuwait SC, naquele que foi o último particular de pré-época antes do arranque da fase de grupos da Taça dos Campeões dos Clubes Árabes, marcado para quinta-feira, frente ao Al Ahly Tripoli, da Líbia. Os reforços Koulibaly, Milinkovic-Savic e Rúben Neves começaram de início, sendo que os dois últimos fizeram mesmo o gosto ao pé, com o português a fechar as contas de penálti, aos 52'.

Antes do jogo, assistiu-se a uma grande cerimónia de apresentação, com jogadores e elementos da equipa técnica a subirem ao relvado do King Fahd International Stadium. Jorge Jesus pegou no microfone e surpreendeu todos com uma expressão em árabe, que suscitou desde logo uma reação do público, e atirou: "I speak in português [vou falar em português]", começou por dizer, falando depois do regresso: "Voltei porque nunca me vou esquecer da forma como os adeptos me acarinharam e amaram. Voltei para continuar um trabalho que não acabei e estou aqui com muito orgulho e gratidão."

Rúben Neves também deixou uma palavra aos adeptos. "É incrível fazer parte disto. Posso prometer trabalho, que vou dar tudo para ajudar a equipa a ganhar o máximo de troféus que conseguirmos", referiu.