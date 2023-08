Jornalista italiano diz que Jorge Jesus já ligou "várias vezes" a João Félix

O Al Hilal de Jorge Jesus está empenhado em contratar João Félix ao Atlético Madrid, tanto que este domingo o jornalista italiano Fabrizio Romano avança que o treinador português já terá ligado "várias vezes" ao internacional português para convencê-lo a rumar ao emblema de Riade.De acordo com a mesma fonte, o Al Hilal está disposto a oferecer um contrato de empréstimo válido por uma temporada para ter João Félix na equipa, apesar de a prioridade de o avançado luso continuar a ser o Barcelona e o futebol europeu.Quem também tem mantido contactos com o jogador tem sido o Benfica. O clube da Luz ainda sonha com um possível regresso de João Félix.João Félix tem contrato com o Atlético Madrid até junho de 2027.