José Semedo ruma ao Al Nassr

José Semedo, médio do V. Setúbal que encerrou a carreira a 23 de janeiro, aos 38 anos, por motivos do foro emocional, está a caminho do Al Nassr, onde irá desempenhar uma função relacionada com a equipa principal. Desconhece-se, por enquanto, se assumirá o papel de diretor desportivo ou uma função no departamento de scouting. Certo é que irá reencontrar-se com Cristiano Ronaldo, a quem o liga uma forte amizade. O Al Nassr é um dos quatro clubes [Al Ittihad, Al Hilal e Al Ahli] que beneficiam do apoio financeiro governamental, procurando agora fortalecer o plantel e a estrutura.