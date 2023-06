Jota prestes a rumar ao Al-Ittihad de Nuno Espírito Santo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jota, avançado do Celtic, está prester a rumar ao Al-Ittihad. Depois de(ex-Real Madrid) e N'Golo Kanté (ex-Chelsea), o clube comandado por Nuno Espírito Santo quer juntar o nome de Jota aos reforços para 2023/24.De acordo com o canal televisivo ‘Alkass’, as negociações entre os clubes estão praticamente concluídas, bastando apenas a definição de alguns detalhes para concluir a transferência. Segundo a imprensa britânica, o Celtic tem a expectativa de bater o seu recorde da venda mais cara, que atualmente pertence a Kieran Tierney (29 milhões de euros).Esta época, o avançado de 24 anos participou em 43 jogos, marcou 15 golos e assistiu em 12 ocasiões.