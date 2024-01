Larqué garante que Benzema "já se arrependeu" de ter ido para "um campeonato artificial"

A situação de Karim Benzema continua a ser tema de debate na Arábia Saudita - onde se questiona o rendimento do avançado do Al Ittihad -, mas também em França. O antigo jogador e treinador francês Jean-Michel Larqué, agora comentador desportivo, não tem dúvidas de que o Bola de Ouro em 2022 já se arrependeu de ter ido para a Liga Saudita."O Benzema está arrependido. Claro que cada um faz o que quer, mas foi importante fazer da sua saída um sucesso. No entanto, recordo que ele queria acabar a carreira no Real Madrid e teve essa oportunidade. Podia ter saído pela porta grande depois de conquistar vários títulos e de ganhar a Bola de Ouro. Perdeu-se ao mudar-se para um campeonato artificial", considerou Larqué, na televisão francesa.Há poucos dias surgiu a notícia de que Benzema tinha deixado Jeddah, falhando o último jogo do ano, mas mais tarde soube-se que o jogador estaria em Madrid, devidamente autorizado pelo Al Ittihad."Às vezes vejo os jogos da Arábia Saudita e vejo que ele [Benzema] já não tem pernas. O fim da carreira é algo terrível. Já não tem vontade. É uma batalha perdida, pois podia ter saído pela porta grande, é uma pena. Fazer mais um ano no Real Madrid ou retirar-se naquele momento teria sido um aborrecimento também...", acrescentou o antigo jogador.Benzema, de 36 anos, tem contrato com o Al Ittihad até 2026. Vai receber no total quase 300 milhões de euros...