Liga Saudita aumenta vagas para estrangeiros: passam a ser 10 mas apenas 8 são convocados

A federação e a Liga Saudita decidiram passar o limite do número de estrangeiros inscritos por clube de 8 para 10 a partir de 2024/25. Ao todo, cada equipa poderá inscrever 25 jogadores.A medida visa acompanhar a crescente contratação de estrelas do futebol mundial por parte dos clubes sauditas. Já esta época muitos foram obrigados a tomar decisões difíceis, como foi o caso do Al-Ittihad, que acabou por deixar Jota fora do campeonato, devido à limitação do número de futebolistas estrangeiros.A partir da próxima época poderão ser 10 os inscritos, mas apenas 8 podem integrar a convocatória para cada jogo. De qualquer forma, este aumento vai permitir que os treinadores possam fazer uma gestão mais eficiente dos craques que têm ao seu dispor nos respetivos planteis.