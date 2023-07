Luís Castro aguarda oficialização no Al Nassr

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luís Castro ainda aguarda para ser oficializado como novo treinador do Al Nassr. O técnico português continua no Algarve, onde a formação saudita prossegue o estágio de pré-época, mas ainda não lhe foi dada autorização para assumir as rédeas da equipa. Enquanto se resolvem os derradeiros detalhes burocráticos, a turma de Cristiano Ronaldo - ainda de férias - continua os trabalhos, sendo que Talisca junta-se hoje ao grupo.