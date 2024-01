Luís Castro diz que Ronaldo está "longe do seu limite": «Se está numa equipa é para jogar»

Luís Castro não tem dúvidas: Cristiano Ronaldo é o "melhor" jogador que alguma vez treinou. Numa longa entrevista ao jornal chinês 'Titan Sports', na antecâmara da digressão que o Al Nassr fará em breve naquele país, o treinador português não se poupou nos elogios ao capitão da seleção."É especial em tudo: na forma como trabalha, como comunica, como apoia, como recupera, como se apresenta em público. Nasceu para ser estrela. Tem todas as condições para continuar no topo, como está há largos anos. (...) Digo o mesmo que Ronaldo disse há poucos dias: quem vai dizer qual é o momento de parar; quem vai decidir a vida dele, é ele mesmo. Ninguém tem o direito de opinar sobre o destino de outras pessoas e vice-versa", afirmou.Questionado sobre a forma como 'ajudou' CR7 quando chegou para treinar o Al Nassr, Luís Castro recordou o momento difícil pelo qual o avançado passava. "Costumo dizer que quando a cara não ri, os pés também não riem. Cristiano estava num momento de alguma tristeza, devido a alguns acontecimentos na sua vida pessoal e profissional. Houve essa intenção de lhe devolver a alegria, através dos treinos, dos jogos. Isso foi conseguido. Ele respondeu de forma muito natural ao que lhe foi pedido e hoje voltou a ser uma referência mundial, como sempre foi. Por aquilo que joga e pelo que é, dentro e fora de campo. O capitão de equipa deve ser uma referência em qualquer balneário do Mundo. E quando o capitão é o melhor jogador do Mundo, ainda se torna mais forte a presença e a liderança. É uma pessoa muito equilibrada. Equilibra-se a ele e aos companheiros de equipa. É um exemplo de rigor, disciplina e ambição, enfim, de tudo o que deve ter um jogador. Ele é uma referência para todos eles. Não se nota qualquer diferença. Cristiano é um deles. Temos uma grande família. Todos se respeitam mutuamente. Quando é para rir, todos riem. Quando estão tristes, estão todos. Todos se envolvem num único sentimento em todos os momentos da temporada".Com o Europeu quase a chegar - onde CR7 chegará já com 39 anos -, verá Luís Castro o seu jogador no Mundial'26... nem que seja noutro papel? "Penso que isso nunca irá acontecer. Se o Cristiano está numa equipa, é para jogar. Não é para ficar de fora. Isso não existe. Os melhores são para jogar, não são para ficar de fora. E a qualidade não tem idade. A sociedade é que entende que deve definir quando é o fim. Mas ele é que sabe quando vai parar. Não é a sociedade que lhe vai dizer. Nem a ele, nem a ninguém. Cristiano ainda está longe do seu limite; está em excelentes condições. E, repito, a qualidade não tem idade. Se for um jogador de 14/15 anos vão dizer que é muito novo. Muito novo porquê? Tem qualidade, tem de jogar. O mesmo com um jogador de 40 anos. Eu vejo a performance e o rendimento e o que mais me importa é o ser humano!