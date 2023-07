Luís Castro é oficialmente treinador do Al-Nassr

O Al-Nassr anunciou esta quinta-feira a contratação de Luís Castro como o novo treinador. O contrato é válido até junho de 2025.O treinador português deixou o Botafogo na liderança do Brasileirão com mais sete pontos do que o 2.º segundo classificado, Grémio.Na Arábia Saudita, ao serviço do Al-Nassr, o técnico de 61 anos vai auferir um salário de seis milhões de euros por épocas.