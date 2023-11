Luís Castro e Steven Gerrard criticam árbitro: «Teve uma 'grande mão' no resultado do jogo»

Luís Castro criticou o trabalho do árbitro chileno Piero Maza após a vitória do Al Nassr frente ao Al Ettifaq para a Taça do Rei Saudita ( 1-0 a.p. ), a quem pediu satisfações no final da 1.ª parte. "O golo do Talisca foi regular, nada vi de mal no lance. Além disso, houve dois penáltis a nosso favor não assinalados. Mesmo a expulsão do Talisca deixou-me dúvidas. O que disse ao árbitro no intervalo? Que anulara incorretamente o golo ao Talisca e que, nesse lance, devia ter apitado um penálti sobre o Ronaldo", vincou o técnico do Al Nassr. Refira-se que a imagem do lance do golo invalidado apresentada pelo VAR estava incorreta. Além de não corresponder ao momento exato da alegada infração... os jogadores surgiam com os equipamentos trocados!Steven Gerrard também criticou a arbitragem."Não foi o Al Nassr que nos ganhou, mas sim o árbitro. Ele teve uma ‘grande mão’ no resultado do jogo", atirou o treinador do Al Ettifaq.Cristiano, esse, exaltou o coletivo. "Que espírito espantoso o desta equipa! Foi formidável o apoio dos fãs, eles ajudaram-nos a lutar até ao fim", anotou.