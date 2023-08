Luís Castro promete entrega total: «Ter nomes sonantes não garante vitórias»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Nassr tenta esta tarde o acesso às meias-finais, num duelo frente aos marroquinos do Raja Casablanca, que conquistou a última edição da prova em 2020/21. Na antevisão, Luís Castro garantiu entrega. "Não vou prometer uma vitória aos adeptos, até porque isso seria desrespeitoso para com o adversário. Posso prometer é que vamos dar tudo, sabemos que ter nomes sonantes não garante vitórias. Vai ser difícil", deixou. Cristiano Ronaldo deverá ser lançado de início, ao contrário do recém-chegado Sadio Mané que ainda será opção.

Do lado marroquino, o técnico Joseph Zinbauer garantiu estar pronto para enfrentar CR7: "Marca muito nos últimos minutos, mas estaremos preparados. Montei a equipa tendo em conta os últimos jogos do Al Nassr."