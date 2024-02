Luís Castro sobre Cristiano Ronaldo: «Quanto mais qualidade tem um jogador mais fácil é trabalhar com ele»

Luís Castro, treinador do Al Nassr, concedeu uma entrevista à revista do jornal ‘Nascer do Sol’, na qual, entre vários assuntos, falou sobre a ida para a Arábia Saudita. O técnico português confessou que uma das razões para a mudança foi o "prestígio" de treinar Cristiano Ronaldo, com quem, afirma, tem sido "fácil" trabalhar."Sou da opinião que quanto mais qualidade tem um jogador mais fácil é trabalhar com ele. O problema é quando ao longo da carreira, e bem sabes como a minha já vai longa – comecei a jogar aos 11 anos e iniciei-me como treinador aos 35, já lá vão cerca de 27 anos de treinador – é colocar uma equipa a jogar quando os seus jogadores não têm qualidade. Tenho tentado gerir a minha vida por objetivos: uns cumprem-se, outros não. Não fico frustrado quando não cumpro alguns a que me propus", disse.