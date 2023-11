Mahrez fala sobre a saída do Man. City: «Na Arábia Saudita posso proteger a minha família»

Riyad Mahrez comentou esta segunda-feira a sua transferência do Manchester City para o Al Ahli. Em entrevista ao jornal francês 'L'Équipe', o internacional argelino afirmou ter sentido que tinha perdido preponderância no plantel dos citizens, dando como exemplo o facto de não ter jogado nas meias-finais nem na final da Liga dos Campeões que os ingleses conquistaram na última época. Apesar de ter o aval de Txiki Beguiristain, diretor para o futebol dos citizens, e do treinador Pep Guardiola para que continuasse no clube, o extremo decidiu mudar o rumo da carreira e dar início à sua aventura no futebol saudita, onde diz que se sente mais à vontade para "proteger" a sua família.





"Faltavam-me dois anos de contrato com o Manchester City e era possível continuar, mas tomei a decisão de sair. Senti que era uma oportunidade que não voltaria a surgir. Talvez tenha sido a altura certa para sair porque passei cinco anos no City e ganhei tudo mas, para ser sincero, ainda tenho a sensação de que me falta algo na minha carreira", começou por dizer, continuando: "Na Liga dos Campeões, não joguei nem as meias-finais nem a final, depois de ter sido titular nas épocas anteriores e de ter sido sempre influente na equipa. Senti que a minha missão não tinha sido cumprida. Recebi uma proposta para passar quatro anos na Arábia Saudita, um país muçulmano, e onde certamente posso proteger a minha família, apesar de Txiki Beguiristain e Pep Guardiola terem dito que queriam que eu continuasse."