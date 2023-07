Mais um reforço de 'peso' para Nuno Espírito Santo: Fabinho oficializado no Al Ittihad

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fabinho é a mais recente contratação do Al Ittihad, campeão saudita que é orientado pelo português Nuno Espírito Santo. O médio internacional brasileiro, de 29 anos, foi esta segunda-feira oficializado como reforço do emblema saudita para as próximas três temporadas (até 2026), numa transferência que terá rendido 46 milhões de euros aos cofres dos reds.

O antigo jogador do Rio Ave, com passagens notáveis por Monaco e, principalmente, pelo Liverpool - clube que representou nas últimas cinco temporadas e onde conquistou uma Supertaça Europeia, uma Liga dos Campeões, uma Premier League, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga inglesa e uma Supertaça inglesa -, é o quarto reforço para o técnico luso.

Recorde-se que o Al Ittihad já anunciou neste defeso as contratações de Karim Benzema (ex-Real Madrid), N'Golo Kanté (ex-Chelsea) e do português Jota (ex-Celtic).