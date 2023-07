Marega vai sair do Al Hilal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Moussa Marega vai deixar o Al Hilal! O avançado ex-FC Porto tinha pedido à direção do clube saudita e ao próprio Jorge Jesus para o deixarem rumar a outras paragens neste mercado e ontem acabou por ser autorizado a abandonar o estágio que a equipa está a realizar na Áustria e voltar a Riade para definir calmamente o seu futuro.

Jorge Jesus fica sem um jogador... mas ganha dois! Rúben Neves terminou as férias e juntou-se ontem à equipa, enquanto Koulibaly chega hoje. A turma de JJ continua a preparação para a nova época e amanhã tem novo particular, frente aos eslovenos do Nova Gorika.

Al Ittihad dá 100M€ a Pogba

Pogba, médio da Juventus, pode estar a caminho do Al Ittihad de Nuno Espírito Santo, Benzema, Kanté e Jota. Segundo o jornalista Gianluca di Marzio, o francês tem na sua posse uma oferta de 100 milhões de euros por três anos de contrato e até foi passar este fim de semana... à Arábia Saudita.