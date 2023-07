Michael Emenalo lidera nova estratégia na Arábia Saudita

O futebol vive um momento de profunda transformação na Arábia Saudita com a contratação de treinadores e futebolistas de renome - de Ronaldo a Benzena, passando por Brozovic, Kanté, Firmino, Rúben Neves ou Jota -, mas os responsáveis locais querem ir mais além da evidente visibilidade que o campeonato tem conquistado nos últimos meses.

No dia em que o nigeriano Michael Emenalo foi apresentado como novo diretor do futebol, a liga saudita anunciou uma série de medidas para desenvolver os talentos locais. Uma das principais é a redução da idade mínima para atuar no campeonato que desce já esta época dos 18 para os 16 anos. As equipas poderão ter um máximo de 35 jogadores inscritos, sendo que, a partir de 2025/26, 10 dos elementos do plantel têm de ter menos de 21 anos. E, em 2026/27, oito dos 25 jogadores inscritos como seniores têm de ser formados no país, sendo que quatro têm de ter concluído a formação no clube.

Quanto a Michael Emenalo – antigo diretor técnico do Chelsea, onde trabalhou cerca de uma década –, além da responsabilidade de liderar a liga saudita vai também supervisionar um modelo centralizado para transferências denominado PACE (Player Acquistion Center of Excellence). O objetivo é assumir o controlo do recrutamento de jogadores de todos os clubes, tanto ao nível da prospeção como nas negociações, para assegurar um futuro mais sustentável.