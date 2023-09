Estreia de Mancini na Arábia Saudita para esquecer: protestos fora do estádio, assobios e ministro silencia o plantel

Foi para esquecer a estreia de Roberto Mancini à frente da seleção da Arábia Saudita. Em Newcastle, o conjunto árabe acabou derrotado (1-3) pela Costa Rica num jogo de cariz particular, no que constituiu uma autêntica desilusão para os adeptos sauditas que marcaram presença no St. James' Park - estavam em maior número, mas ainda assim a lotação foi de apenas 5 mil pessoas. E de forma a evitar perguntas incómodas ao plantel e ao selecionador mais caro do Mundo, o ministrio saudita dos desportos, Abdulaziz bin Turki Al Saud, decretou um blackout depois da partida, impedindo-os de falar à imprensa, revelou a 'Sky Sports'.





Durante o encontro, sensivelmente à meia hora, registaram-se vários assobios numa fase em que a Arábia Saudita já perdia por 2-0. E como se não bastasse, antes do apito inicial houve lugar a alguns protestos à entrada do estádio, onde um grupo de adeptos do Newcasle levantou questões sobre a utilização do recinto dos magpies por parte da seleção saudita, ao mesmo tempo que recordava os jovens que estão no corredor da morte naquele país por tentarem expôr o regime.Recorde-se que o Fundo de Investimento Saudita (PIF) comprou o Newcastle em 2021 por cerca de 350 milhões de euros.