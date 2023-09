Moussa Dembélé e a ida para a Arábia Saudita: «Quanto mais ganho, mais dou»

Muitos foram os craques que rumaram à Arábia Saudita no verão. Um deles foi Moussa Dembélé, que estava no Lyon antes de ir para o Al Ettifaq. O avançado francês, de 27 anos, não tem problemas em admitir que foi para o clube treinado por Steven Gerrard por questões financeiras."Todas as escolhas profissionais são feitas com o objetivo de ganhar mais dinheiro. Faz parte da evolução profissional. Ganhar mais dinheiro e ser realizado. Haverá sempre quem dê lições. Até os jornalistas mudam de canal para ganhar mais. Com os futebolistas não é diferente. Quanto mais ganho, mais dou", começou por referir Dembélé em entrevista ao ‘Foot Mercato’. "As pessoas são livres de pensarem o que quiserem. Vão sempre criticar sem conhecer. Aqueles que o fazem sonhariam encontrar-se nesta situação", rematou.Dembélé falou ainda sobre o projeto da Arábia Saudita e deixou claro que há muitos outros craques que querem jogar naquele país: "Outros jogadores virão. Tenho muitos amigos jogadores que me dizem que querem vir para cá e estou a falar de grandes jogadores. Secretamente, todos eles querem vir". E prosseguiu: "A Arábia Saudita é um país de entusiastas do futebol".Em relação ao nível da liga saudita, Dembélé considera que existe muita competitividade, mas que há uma equipa superior às outras: "É um campeonato muito equilibrado. Qualquer um pode ganhar a qualquer um. Mesmo que o Al Hilal continue acima de nós…".