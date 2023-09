Neymar garante que não pediu despedimento de Jorge Jesus do Al Hilal: «É muita falta de respeito»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FiqueiPutoMesmo (@fiqueiputomesmo_)

Neymar colocou, esta segunda-feira, um ponto final nos rumores que davam conta de que teria, alegadamente, pedido à direção do Al Hilal para demitir Jorge Jesus. Nas redes sociais, e através de um comentário deixado numa página de fãs, o internacional brasileiro e estrela maior daquela equipa desmentiu tudo e pediu mais "respeito"."Mentira... Vocês têm de parar de acreditar nessas coisas, em páginas como estas. Com milhões de seguidores não podem publicar fake news! Com todo o respeito do mundo, peço que parem com isso. É muita falta de respeito", escreveu o avançado.Recorde-se que Neymar chegou ao Al Hilal no mês passado após deixar o PSG, numa transferência que rendeu cerca de 90 milhões de euros aos cofres da equipa francesa.