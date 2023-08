Neymar no estaleiro: só volta aos relvados dentro de um mês

Neymar apresenta duas lesões na coxa direita e, sabe Record, só volta aos relvados dentro de um mês, deixando o treinador Jorge Jesus órfão da sua principal estrela. O nosso jornal pode garantir que, segundo os exames médicos realizados no Al Hilal, o avançado contratado ao Paris SG tem duas lesões no músculo femoral.





A primeira deve ficar debelada até ao final da semana. No entanto, o período previsto para a recuperação da segunda lesão, mais complicada, é de quatro semanas a partir do momento em que Neymar chegou ao clube, ou seja, 19 de agosto."O jogador sofre de duas lesões no quadríceps direito, ambas no músculo quadríceps femoral. A primeira é uma lesão miofascial da parte próxima, com sintomas de grau baixo que deve ser debelada até final da semana. A segunda é uma lesão que afeta a porção distal do tendão, com um edema que rodeia este tendão. A estrutura parece parcialmente afetada. Para esta segunda lesão o tempo estimado de recuperação é de quatro semanas, desde a data em que o jogador chegou ao nosso clube (19-08-2023)", pode ler-se no documento a queteve acesso."Vamos seguir a evolução das duas lesões diariamente e verificaremos no dia 28 de agosto, através de uma ressonância magnética, como ambas evoluiram", remata o documento.