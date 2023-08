Neymar: «O Cristiano Ronaldo foi pioneiro. Todos o chamavam 'louco' e hoje...»

Contratado pelo Al Hilal como jogador estrela, o brasileiro Neymar assumiu que o papel de Cristiano Ronaldo no crescimento do futebol saudita foi evidente e que acabou por ser decisivo para a receção chegada de muitos craques àquele país. Em declarações ao site oficial da equipa de Riade, o agora ex-jogador do Paris SG explicou de novo a sua decisão e assumiu-se empolgado com a nova etapa na carreira."Estou muito empolgado de ir para uma liga nova. viver uma nova experiência e um novo desafio. Obviamente que estou empolgado por fazer história lá. Sou movido por desafios. Quando encontras um desafio assim é bom para a tua auto-estima, estou aqui para ajudar a liga a evoluir mais e mais. Estão a mudar muito, fizeram muitas contratações. Vai ser muito competitiva, ainda mais com estas contratações. Espero que o clube possa fazer uma grande campanha e alcançar os objetivos", comentou o avançado brasileiro, de 31 anos.Relativamente à qualidade da liga no seu todo, Neymar mostrou-se agradado. "Acho que a competitividamente é importante, por isso vim para aqui. É uma troca muito diferente, mas não deixa de ser um desafio novo. O Cristiano Ronaldo foi o pioneiro em tudo isto, todo o mundo o chamou de louco, isto e aquilo, e hoje vês que a liga está a crescer cada vez mais. Fico feliz por encontrar jogadores de qualidade nas outras equipas, isso entusiasma, empolga. Quando enfrentar Ronaldo, Benzema, Firmino, a empolgação será ainda maior. Feliz por chegar e enfrentá-los vai ser fantástico."Relativamente aos objetivos no Al Hilal, o brasileiro não tem dúvidas: "conquistar cada vez mais títulos". "Estou empolgado com isso. A equipa tem qualidade e isso ajuda a tomar decisões na carreira. Prometo fazer todo o esforço dentro de campo, vou dar o meu melhor pelo clube e isso será sempre assim."