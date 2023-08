Neymar promove cavalos portugueses

Antes de viajar até à Arábia Saudita para reforçar o Al Hilal de Jorge Jesus, Neymar passou pelo Ribatejo para abraçar um projeto ligado... à arte equestre. O avançado brasileiro é o novo embaixador global da Horse Team/Campline Horses, um grupo empresarial sediado em Benavente que promove o Puro Sangue Lusitano, raça de cavalos portuguesa, e que trabalha com a seleção brasileira de dressage da qual Neymar é ‘padrinho’."Estou muito feliz por fazer parte desta família e conhecer os dois cavaleiros [João Macari Oliva e Renderson Oliveira] que tudo fazem para levar o Brasil ao topo do desporto equestre. A parceria não se limita ao desporto, envolve os valores do trabalho em equipa, igualdade, defesa dos animais e da natureza e, claro, amor ao Brasil" disse o futebolista brasileiro, que confessa "curiosidade por aprender mais sobre cavalos."Rui Hortelão, CEO do grupo português, destaca a importância da parceria com o futebolista: "Acreditamos que vai inspirar um público mais amplo a apreciar o talento, beleza e valores do adestramento e valorizar Portugal como destino turístico de tradição equestre."