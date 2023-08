Neymar radiante com ida para o Al Hilal: «Tomei a decisão correta, na hora certa»

Horas depois de ter sido confirmada a sua transferência para o Al Hilal , Neymar já falou sobre o novo passo na carreira. Aos meios de comunicação do clube saudita, o brasileiro de 31 anos mostrou-se satisfeito pela opção tomada, que no seu entender foi a correta."Quero escrever uma nova história. A Liga saudita tem uma energia tremenda, jogadores de qualidade e tem assistido a um grande crescimento nos últimos tempos. Por isso acredito que é o local desejado [para estar]. O Al Hilal é um clube gigante, com adeptos fantásticos e é o melhor da Ásia. Isso dá-me a sensação de que tomei a decisão correta, no momento certo, com o clube certo. Adoro ganhar e marcar golos e tenciono continuar a fazê-lo na Arábia Saudita e no Al Hilal", declarou o avançado brasileiro, que irá envergar a camisola 10 na equipa comandada por Jorge Jesus.