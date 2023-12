Neymar recupera há dois meses: «Sem dor não há cura...»

Neymar está parado há dois meses. O craque do Al Hilal está a recuperar da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais algumas imagens desta fase de empenho máximo fora dos relvados.

"Sem dor não há cura. Sem quedas não há virtude no levantar. E sem dificuldades não há superação. Sigo na luta", escrevu Neymar.

Recorde-se que o jogador parou a 17 de outubro, no duelo frente ao Uruguai, tendo sido operado a 2 de novembro, em Belo Horizonte. Deve regressar à ação em abril ou maio de 2024.