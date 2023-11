Neymar volta às festas: «Tem a perna lesionada mas na pista dança como um louco»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Antigamente, quando escrevíamos 'Neymar' no Google, a plataforma preenchia a linha com as opções 'golos', 'magia' ou 'seleção brasileira'. E a verdade é que atualmente, a primeira opção é imediatamente... 'festa'.

Foi isso que o internacional brasileiro fez nos últimos dois dias, na sua mansão do Rio de Janeiro, para choque da opinião pública brasileira, já farta da falta de comprometimento do jogador para com a sua profissão.

É certo que o jogador do Al Hilal está lesionado e não vai jogar futebol tão cedo, mas ninguém ficou indiferente ao facto do craque ter dado uma festa de arromba e onde dança foi coisa que não faltou.

"Na altura de dançar nem parecia alguém com uma lesão tão grave. Tem a perna lesionada para jogar, mas na pista dança como um louco. Ele só queria beijar toda a gente, estava feliz e animado", revelou um dos convidados da festa à imprensa brasileira.