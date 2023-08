Nuno desmente mal-estar com Benzema: «Quem me conhece sabe que isso é treta»

Nuno Espírito Santo negou esta quinta-feira qualquer desentendimento com Karim Benzema, desmentindo desta forma a notícia revelada na quarta-feira pelo 'Al-Sharq Al-Awsat', que dava conta de um alegado mal-estar entre o técnico do Al Ittihad e o avançado francês "Li na imprensa que a minha relação com o Karim não era boa. Quem me conhece sabe que isso é treta. A minha relação com todos os jogadores é boa. Temos um grupo forte, estamos felizes com todos os jogadores. Felizes por ter o Karim e o Karim está feliz, conseguem ver isso no campo. Está a desfrutar ao jogar no Ittihad. Entendo de onde vem, mas somos um grupo muito forte", disse o técnico, após o triunfo sobre o Al Riyad , num jogo no qual Benzema até fez um golo.