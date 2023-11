Nuno Espírito Santo despedido do Al Ittihad

O Al Ittihad anunciou a saída de Nuno Espírito Santo do comando técnico do clube saudita. O despedimento acontece depois de duas derrotas consecutivas do emblema de Jeddah, para o campeonato e para a Liga dos Campeões Asiática.O clube árabe acordou com o português pagar 8 milhões de euros de forma a romper o contrato. A discussão com Benzema após a derrota (2-0) frente ao Al Jawiya, para a Champions Asiática, pode ter sido um dos motivos que levou o técnico a ser despedido.Atualmente, o Al Ittihad está em 6º lugar na Liga da Arábia Saudita com 21 pontos.