Possível regresso de Rúben Neves à Premier League 'nas mãos' dos clubes ingleses

A cumprir a primeira temporada ao serviço dos sauditas do Al Hilal, equipa orientada por Jorge Jesus que atualmente lidera o campeonato da Arábia Saudita, Rúben Neves poderá estar de saída do clube de Riade para regressar... à Premier League.

De acordo com o jornalista Ben Jacobs, o médio internacional português estará agora aberto a uma possível transferência por empréstimo para o Newcastle, um negócio que poderia contemplar uma opção de compra para o emblema inglês.

Contudo, esta transferência poderá ser vetada ainda antes de os dois clubes darem início às negociações pelo jogador, isto porque os clubes da Premier League irão votar na próxima reunião de acionistas uma proposta que poderá proibir transferências entre clubes vinculados - Newcastle e Al Hilal são detidos pelo Fundo Público de Investimento Saudita - no próximo mercado de transferências de inverno.

Recorde-se que o Al Hilal desembolsou 55 milhões de euros para comprar o passe do centro-campista ao Wolverhampton.

Understand Ruben Neves is open to a loan move to #NUFC. Deal could even have an option to buy. Nothing clearer until after EPL vote on November 21 regarding associated party transactions. Al-Hilal could look at Casemiro in 2024 and are also one club considering Jadon Sancho. pic.twitter.com/dbqiuGFjpI