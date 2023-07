Ença Fati, avançado luso-guineense de 29 anos, vai reforçar o Al-Najma, clube que milita na segunda divisão do futebol saudita, apurou Record.





Na última temporada, o primo de Ansu Fati, craque do Barcelona, esteve em destaque no Mafra, tendo apontado oito golos e assinado nove assistências em 34 jogos. Também brilhou na Taça da Liga, com um golo no empate (2-2) frente ao FC Porto, no Dragão, na 1.ª jornada do Grupo A.

Ença Fati assinou um contrato válido por uma temporada.