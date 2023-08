Rio Ferdinand: «Ronaldo foi criticado por ir para a Arábia Saudita mas não ouvi comentários sobre Messi»

Rio Ferdinand, antigo jogador do Manchester United, admitiu ficar 'aborrecido' pela forma como os adeptos e os meios de comunicação social 'condenam' jogadores como Cristiano Ronaldo devido à mudança para a Arábia Saudita ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com as idas de Lionel Messi e David Beckham para os Estados Unidos."Fico irritado quando vejo alguns comentários sobre as decisões dos futebolistas. Não se pode dizer que é uma regra para um deles aqui e outro noutro lado", começou. "Quando Cristiano foi para a Arábia Saudita houve negativismo, mas não ouvi um único comentário negativo sobre a ida de David Beckham ou de Messi para os Estados Unidos, mas há muitos meios de comunicação social que tratam a Arábia Saudita de forma negativa", concluiu.Depois da chegada do internacional português à Arábia Saudita, Kanté, Fabinho, Koulibaly, Henderson, Rúben Neves e Firmino, são alguns dos nomes de relevo do futebol mundial presentes nos plantéis sauditas.Já o astro argentino mudou-se para os Estados Unidos em julho para jogar no Inter Miami, onde aufere um salário à volta de 40 milhões de euros por época, além de também receber um montante proveniente dos acordos com a Apple TV e Adidas.