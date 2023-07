Rúben Neves e a ida para o Al Hilal: «Posso dar à minha família a vida que eu sempre sonhei para eles»

A cumprir os primeiros dias como reforço do Al Hilal para a nova temporada - depois de se transferir do Wolverhampton por 55 milhões de euros -, Rúben Neves concedeu este domingo a primeira grande entrevista aos canais oficiais do clube saudita, onde acabou por revelar os motivos que o levaram a aceitar a proposta do emblema de Riade.





"O clube apresentou-me um projeto muito bom, a liga também. O meu agente teve a oportunidade de falar com muitas pessoas que estão de alguma forma envolvidas na liga asiática, por isso foi uma decisão fácil de tomar. Queria algo novo e diferente para a minha carreira e quando esta oportunidade apareceu falei logo com a minha família e todos ficaram muito contentes por mim. Foi fácil para mim", começou por dizer, continuando: "Como já disse anteriormente, foi o projeto do clube mas também o facto de poder dar à minha família a vida que eu sempre sonhei para eles. Essa foi, para mim, a principal razão que me fez não ter qualquer tipo de dúvidas em aceitar esta proposta. Tenho três filhos, a minha mulher, por isso poder cuidar deles é o meu maior troféu, a minha maior conquista da minha carreira. Claro que o facto de o Al-Hilal ser o maior clube da Ásia e todos os fãs que tem também foram dois fatores que pesaram."Apesar de competir num campeonato à margem das grandes competições europeias, o Al Hilal não era um clube desconhecido para Rúben Neves... muito por culpa dos compatriotas que por lá passaram no passado. "Já conhecia o clube porque também já tinha tido alguns treinadores portugueses. Por isso, temos sempre notícias sobre o Al-Hilal em Portugal e sobre o quão grandes são na Ásia. A organização do clube surpreendeu-me, têm muitas pessoas a trabalhar para o clube. Tive a oportunidade de ver isso com os meus próprios olhos quando aqui cheguei pela primeira vez. Os elementos do staff têm tentado sempre ajudar os jogadores da melhor forma que conseguem e isso faz-nos sentir muito bem porque não precisamos de pensar em mais nada a não ser futebol", revelou."As minhas redes sociais 'enlouqueceram' desde o momento em que os rumores [sobre a transferência para o Al-Hilal] começaram a circular na Internet. Foi inacreditável ver a quantidade de fãs e adeptos que o Al-Hilal tem e o quão apaixonados por futebol eles são."

"O meu maior objetivo é dar sempre o meu melhor em prol da equipa para juntos atingirmos os nossos objetivos. Somos a maior equipa da Ásia, vamos lutar por todos os títulos. Um dos meus objetivos é ganhar troféus e títulos para a equipa e dar aos fãs para estarem ainda mais contentes no final da época. A única coisa que eu posso prometer é dar sempre 100 por cento de mim em todos os treinos e jogos para tentar ajudar a equipa a vencer o maior número de títulos possível."



Objetivo da liga saudita em melhorar competitividade

"O principal objetivo da liga é continuar a evoluir e melhorar e até ao momento têm feito um grande trabalho ao trazer jogadores fantásticos para o campeonato. Vai ser interessante jogar contra todos eles, não só os que recentemente assinaram pelos maiores clubes da Arábia Saudita. Também já tive alguns dos meus amigos em Portugal a assinar por outros clubes daqui, assim como portugueses. Vai ser interessante. O projeto é muito bom e neste primeiro ano já estamos a ver todo o trabalho que está a ser desenvolvido para tornar a liga mais competitiva", terminou.